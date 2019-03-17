وفد يتحرى عدد الضحايا المصريين في مذبحة المسجدين بنيوزيلندا

توجه وفد من السفارة المصرية لدى نيوزيلندا، إلى مدينة كرايست تشيرش، للاطلاع على البيانات الرسمية بعدد القتلى والمصابين من الجالية المصرية في الهجوم الإرهابي على مسجدين في المدينة.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير ياسر محمود هاشم، إن "وزارة الخارجية المصرية تواصل جهودها للوقوف على أحوال أبناء الجالية والاطمئنان على صحتهم".

وأضاف: "الوفد برئاسة السفير طارق الوسيمي، وسيقوم بالتنسيق مع السلطات المحلية النيوزيلندية، بالوقوف على أعداد الضحايا، في ضوء عدم إعلان الجانب النيوزيلندي قائمة رسمية بذلك لحد الآن".

إقرأ المزيد

وأعلنت مصر اليوم وفاة أحد مواطنيها متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم المسجدين في نيوزيلندا، ما رفع عدد الضحايا المصريين إلى 4 قتلى، ومجموع الضحايا العرب إلى 14.

وقال سفير مصر طارق الوسيمي لدى ويلينغتون: "أبلغتنا السلطات النيوزيلندية بأن الضحايا المصريين في الحادث الإرهابي، وصل عددهم إلى 4"، مشيرا إلى نقل جثامين الضحايا إلى المستشفى.

وأشار الوسيمي، إلى تعيين مرافق لكل عائلة من عائلات الضحايا لمساعدتهم، وذكر أن جثامين الضحايا المصريين سينقلون إلى الوطن يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: RT