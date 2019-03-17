السيسي يطالب أوروبا بنسبة من اختراعات المصريين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه يجب على الدول الأجنبية إعطاء مصر نسبة شراكة في اختراعات العقول المصرية في الجامعات والمؤسسات الأجنبية العاملة بتلك الدول.

وقال السيسي، خلال الجلسة الثانية لملتقى الشباب العربي الإفريقي الأول: "نرغب في الحديث والاتفاق مع الدول الأجنبية، في أن يعطونا نسبة من الاختراع الذي يقدمه المخترع المصري، أن ما يقدمه العقل المصري أو ما ينتجه تكلفته تكون محل نظر".

وأضاف: "نريد أن يكون هذا لإفريقيا كلها، نريد نسبة مشاركة ويكون الأمر شراكة فقط... نحن سنبعث لكم عقولا، لكننا نريد أن نستفيد أيضا، نحن نعلم أيضا، صحيح أنه لا نملك جامعات لها 800 سنة مثلما يمتلكون، إلا أن لدينا أناسا يمكنهم تختصر أو توفر هذا الوقت".

وأشار الرئيس المصري إلى أن البحث العلمي صناعة توجد مفرداتها وعناصرها بالكامل في مصر وإفريقيا، وأن مفردات صناعة البحث العلمي في الدول الإفريقية ليست بكفاءة مثيلتها في الدول المتقدمة، وأن كفاءة البحث العلمي البشرية والعقول المتميزة في القارة السمراء أكثر من الدول المتقدمة.

وينعقد ملتقى الشباب العربي والإفريقي في محافظة أسوان المصرية بعنوان "مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية"، ويتحدث عن أهمية البحث وتأثيره في حياة وتقدم الشعوب والدول.

المصدر: وكالات مصرية