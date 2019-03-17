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بالفيديو.. الفيضانات تجتاح الموصل وتتسبب بانهيار جسور

أخبار العالم العربي

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تجتاح منذ أيام موجة أمطار غزيرة مدينة الموصل ومناطق أخرى في العراق تسببت بفيضانات كبيرة دفعت الحكومة المحلية للمحافظة إلى تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية.

وتضررت مناطق عديدة في المدينة ومناطق أخرى في محافظة نينوى، بفعل الفيضانات، ما تسبب بغرق مئات المنازل ونزوح 200 شخص من قضاء تلعفر إلى مناطق أخرى.

وبحسب سكان محليين تحدثوا لـRT، فإن "بعض المزارع تضررت ونفق عدد من المواشي، بالإضافة إلى غرق منازل بالكامل وخروج سكانها منها باتجاه مناطق أخرى".

وأضافت المصادر أن "بعض الجسور تعطلت بعد انهيار أجزاء منها بفعل مياه الأمطار مثل جسري الحضر والقديم".

هذا وغمرت المياه كذلك المخيمات التي يسكنها النازحون في مدينة الموصل، ما زاد المعاناة التي يعيشها هؤلاء.

المصدر:  RT

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