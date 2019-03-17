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مقتل 10 مدنيين بقصف لتحالف واشنطن على الباغوز شرقي سوريا

أخبار العالم العربي

مقتل 10 مدنيين بقصف لتحالف واشنطن على الباغوز شرقي سوريا
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قتل 10 مدنيين بينهم أطفال اليوم الأحد بقصف طيران تحالف واشنطن الدولي لمخيم بلدة الباغوز في ريف دير الزور الجنوبي شرقي سوريا.

وتحدثت وسائل الإعلام عن أن نحو 3000 شخص قد نزحوا عن آخر جيب لداعش في الباغوز إلى مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا خلال اليومين الماضيين، جراء الاشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، وعناصر داعش في المنطقة.

المصدر: وكالات

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