توقعات بتسليم تركيا جميع الإخوان المطلوبين للقاهرة

توقع الإعلامي والنائب المصري مصطفى بكري أن يسلّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جميع عناصر جماعة الإخوان المسلمين المتوارين في تركيا للسلطات المصرية.

ونشر بكري، وهو رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" على حسابه في تويتر تغريدات توقع فيها أن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "بتسليم كل المتآمرين على مصر" من عناصر الإخوان لتتم محاسبتهم "طال الزمان أم قصر".

تركيا تحتجز ١٢ من الهاربين الإخوان وتقرر تسليمهم الي مصر -لن يمر هذا العام الا ويقوم اردوغان بتسليم كل المتآمرين علي مصر -من يظن أنه قادر علي هدم الوطن وإثارة الفتنه علي أراضيه واهم -كل من حرض أو ارتكب جريمة ضد مصر سيحاسب طال الزمن أو قصر ،أما اردوغان فقد إتخذ قراره وسوف — مصطفى بكري (@BakryMP) March 17, 2019

يرسلهم علي دفعات ليلقوا مصيرهم جزاء خياناتهم -مصر تنتصر رغم أنف الخونه والمتآمرين — مصطفى بكري (@BakryMP) March 17, 2019

وتأتي توقعات بكري، بعد أنباء عن توقيف 12 عنصرا إخوانيا في تركيا تمهيدا لتسليمهم لمصر بعد أن سلمت تركيا منذ شهر تقريبا محمد عبد اللطيف المنتمي لحركة "حسم الإخوانية" والمحكوم بالإعدام في مصر، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات بين قيادات الإخوان.

المصدر: RT