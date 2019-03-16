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الحوثيون: التحالف العربي شنّ ربع مليون غارة على اليمن

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الحوثيون: التحالف العربي شنّ ربع مليون غارة على اليمن
Reuters Khaled Abdullah
العاصمة اليمنية صنعاء - أرشيف
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء العميد يحيى سريع، أن التحالف العربي بقيادة السعودية شن زهاء ربع مليون غارة جوية على اليمن.

وقال سريع: "التحالف نفذ 250 ألف غارة جوية خلال أربع سنوات وألقى نصف مليون قنبلة وصاروخ على مناطق متفرقة باليمن، كما ألقى نحو 6 الآف قنبلة فسفورية وعنقودية"، مشيرا إلى أن "ما كان يعلن لا يشمل جميع الغارات بأهدافها العسكرية والمدنية وغارات المروحيات".

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وأضاف: "الغارات أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين بينهم نساء وأطفال".

وتابع: "قواتنا أصبحت تنتج صواريخ بالستية محلية الصنع بنسبة 100%، ونحن نمتلك الآن مخزونا استراتيجيا من الصواريخ البالستية، كما أنه لدينا قدرة على إطلاق العشرات منها دفعة واحدة".

المصدر: RT

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