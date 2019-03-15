هيئة النزاهة في العراق تنعى رئيسها

نعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في العراق، رئيسها القاضي عزت جعفر، الذي توفي بحادث سير في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وكتبت الهيئة على موقعها على "تويتر"، نعيا باللغتين العربية والإنجليزية، من دون أن تفصح عن أي تفاصيل عن الحادث، الذي وقع في وقت متأخر من مساء الخميس في محافظة دهوك.

وتولى جعفر منصبه في شهر يوليو عام 2018، وكان يشغل منصب نائب رئيس الهيئة منذ العام 2009، ثم كلف في عام 2011 بمهام رئاسة الهيئة بالوكالة.

نعي .. تنعى هيأة النزاهة رئيسها القاضي (عزت توفيق جعفر) الذي وافاه الأجل إثر حادث مروري في محافظة دهوكhttps://t.co/hx5qw8V56zpic.twitter.com/tqAOMoaARK — هيأة النزاهة (@nazaha_gov_iq) ١٥ مارس ٢٠١٩

وقالت هيئة النزاهة، في بيان: "نودع رمزا من رموزنا، وقامة من قامات مكافحة الفساد الوطنية.. كان جعفر لا يهدر دقيقة من الوقت ويحرص دائما على إنجاز مهامه" في محاربة الفساد في العراق.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عن تعازيه بوفاة رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر، لافتا إلى أن "العراق فقد قاضيا نزيها ومسؤولا، والبلاد أحوج ما تكون إليه في هذه المرحلة الحساسة".

وقال عبد المهدي: "أعزي أبناء الشعب العراقي في وفاة رئيس هيئة النزاهة رحمه الله، أثر حادث مؤسف، تلقينا نبأ حدوثه ببالغ الحزن والأسى"، مبينا "لقد فقدنا قاضيا نزيها ومسؤولا يتمتع بخصال حميدة وخبرة كبيرة أهلته ليكون على رأس أهم أجهزة مكافحة الفساد".

وأضاف عبد المهدي: "أعزي على وجه الخصوص زملاءه القضاة في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يواجه أخطر الملفات والتي كان للفقيد الراحل دور أساسي في كشفها ومتابعتها، كما أعزي جميع العاملين في السلك القضائي وذويه ومحبيه".

المصدر: موقع هيئة النزاهة في العراق + وكالات