 
مباشر

واشنطن: لا إطار زمنيا لانسحابنا من سوريا

أخبار العالم العربي

واشنطن: لا إطار زمنيا لانسحابنا من سوريا
Reuters Rodi Said
عناصر من القوات الأمريكية شمال سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ll4r

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، أنه لم يبق لتنظيم داعش في سوريا سوى بضع مئات من المقاتلين وأقل من كيلومتر مربع من الأراضي التي يسيطر عليها في آخر معقل له هناك.

وقال جيفري: "نحن نشارف على إنهاء الحملة على طول نهر الفرات لاسترداد آخر أراض يسيطر عليها التنظيم".

وأضاف أن "المعركة ستستمر للقضاء على فكر داعش المتطرف، ولا يوجد إطار زمني لانسحاب قوات الولايات المتحدة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي، أن "الوقت قد حان" لعودة الجنود الأمريكيين من سوريا، بعد سنوات على قتالهم تنظيم داعش.

إقرأ المزيد
ترامب: حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا

وجاءت رسالة ترامب عقب إعلان البيت الأبيض سحب القوات الأمريكية من سوريا، وانتقال الحملة الأمريكية هناك إلى مرحلة جديدة، فيما أفاد دبلوماسي أمريكي بأن قرار ترامب "نهائي، واتخذ في وقت سابق".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد..نحو 50 قتيلا في هجوم إرهابي على مسجديْن في نيوزلندا