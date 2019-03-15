واشنطن: لا إطار زمنيا لانسحابنا من سوريا

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، أنه لم يبق لتنظيم داعش في سوريا سوى بضع مئات من المقاتلين وأقل من كيلومتر مربع من الأراضي التي يسيطر عليها في آخر معقل له هناك.

وقال جيفري: "نحن نشارف على إنهاء الحملة على طول نهر الفرات لاسترداد آخر أراض يسيطر عليها التنظيم".

وأضاف أن "المعركة ستستمر للقضاء على فكر داعش المتطرف، ولا يوجد إطار زمني لانسحاب قوات الولايات المتحدة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي، أن "الوقت قد حان" لعودة الجنود الأمريكيين من سوريا، بعد سنوات على قتالهم تنظيم داعش.

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وجاءت رسالة ترامب عقب إعلان البيت الأبيض سحب القوات الأمريكية من سوريا، وانتقال الحملة الأمريكية هناك إلى مرحلة جديدة، فيما أفاد دبلوماسي أمريكي بأن قرار ترامب "نهائي، واتخذ في وقت سابق".

المصدر: رويترز