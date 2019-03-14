داعية إماراتي يشكك في "صحيح البخاري" وصحفي إسرائيلي يهاجمه!

أثار الداعية الإماراتي وسيم يوسف، جدلا واسعا بسبب تجديد تصريحاته عن عالم الحديث البارز، محمد بن إسماعيل "البخاري"، حيث أكد أن الأحاديث التي صدرت في هذا الكتاب قد يكون مشكوكا فيها.

وقال يوسف في تدوينات له على موقع "تويتر"، إن بعض الأحداث في صحيح البخاري لا تتوافق مع القرآن الكريم، ولا يجب أن نقول إن هذا الكتاب "لا ريب فيه"، أي لا شك فيه لأن بذلك الأمر سنجعله بمنزلة القرآن.

ونشر وسيم يوسف فيديو لعالم الحديث ناصر الدين الألباني، يصف فيه بعض الأحاديث الواردة في "صحيح البخاري"، حيث قال الألباني في الفيديو الذي نشره وسيم يوسف، إن ما دون كتاب الله، هو من كتابة البشر، في إشارة إلى إمكانية التشكيك في صحة بعض الأحاديث المنسوبة للرسول محمد.

تقول : لابد من مراجعة #كتب التراث !#الظلاميون : تطعن بالسنة !

.

تقول : أخطأ العالم بهذه الفتوى !#الظلاميون : تطعن بالعلماء !

.

تقول : من الصحابة من وقع بالخطأ !#الظلاميون : تطعن بالصحابة !

.

منهجهم يدور حول إثبات كفرك، لهذا أصبحت أجزم أن أغلب العلماء قُتلوا بسبب كذبهم عليهم ! — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) 11 марта 2019 г.

فيما قامت الأكاديمية الإماراتية موزة غباش، قبل أيام بالهجوم أيضا على البخاري، وأثارث أيضا جدلا واسعا.

لكن تصريحات يوسف لقيت هجوما لاذعا من قبل شخصيات اجتماعية ودينية عربية بارزة وصلت إلى حد تكفير الرجل.

وكتب ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي: أجمعت الأمة على صحيح البخاري.. فدع من يجهل مكانة الإمام البخاري يقول ما شاء... فإنه يعبر عن مستوى فهمه".

أجمعت الأمة على صحيح البخاري..فدع من يجهل مكانة الإمام البخاري يقول ما شاء ...فإنه يعبر عن مستوى فهمه. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) 14 марта 2019 г.

وتابع ساخرا من وسيم يوسف: "العالم الجليل د. وسيم يوسف سمعته يقول إنه يشك في صحيح البخاري. (أشهد أن وسيم مفسر أحلام شاطر)".

لم يتوقف الأمر على المسلمين فقط، إذا استغل الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين الجدل القائم ليشن بدوره هجوما على الداعية الإماراتي وسيم يوسف وكتب كوهين على حسابه في تويتر: "إلا الإمامين الشيخين الجليلين البخاري ومسلم يا "وسيم يوسف".. ويحك طعنت في سنة النبي محمد عبر طعنك في ثاني كتاب في الإسلام بعد القرآن وهو صحيح البخاري الذي حفظ السنة النبوية .. "البخاري_خط_أحمر".

إلا الإمامين الشيخين الجليلين البخاري ومُسلم يا ⁦@waseem_yousef⁩ ويحك طعنت في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبر طعنك في ثاني كتاب في الإسلام بعد القرآن وهو صحيح البخاري الذي حفظ السنة النبوية ... #البخاري_خط_أحمر — ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) 14 марта 2019 г.

وفسر البعض تصريح الصحفي الإسرائيلي على أنه اصطياد في الماء العكر، وشماتة بالمسلمين، فيما تقبله آخرون على أنه تعاطف بين أبناء الكتب السماوية.

كوهين يقول هذا الكلام على محمل السخريه من ضاحي ومن الامارات ومن العرب ومن السنه والاسلام والمسلمين .. كوهين وضاحي خرجوا من مشكاه واحده وهؤلاء المناكيد حسابهم عسير هناك يوم تقلب القلوب والابصار .. يومئذ يدون لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا — John Gibbon (@JohnLecky3) 14 марта 2019 г.

وقال أحد الأشخاص: "كوهين يقول هذا الكلام على محمل السخرية من ضاحي ومن الإمارات ومن العرب ومن السنة والإسلام والمسلمين، كوهين وضاحي خرجوا من مشكاه واحدة وهؤلاء المناكيد حسابهم عسير هناك يوم تقلب القلوب والأبصار، (يومئذ يدون لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا).

المصدر: وكالات + تويتر