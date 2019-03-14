 
مباشر
عاجل
روسيا تحظر تحليق طائرات بوينغ "737 ماكس" في أجوائها

مصر.. "المجلس الأعلى للإعلام" يحقق في شكوى ضد BBC

أخبار العالم العربي

مصر..
Reuters Neil Hall
مبنى هيئة الإذاعة البريطانية في لندن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkwl

تعقد لجنة الشكاوى بالـ"مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" في مصر اجتماعا الأحد المقبل، للنظر في شكوى ضد قناة BBC البريطانية، إثر توجيه الأخيرة "إهانات للشعب المصري" في أحد برامجها.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، إن "اللجنة تلقت شكوى ضد قناة BBC البريطانية، وذلك لقيامها بتوجيه إهانات للشعب المصري بأكمله بألفاظ وعبارات لا تليق، وتكررت عدة مرات مؤخرا".

إقرأ المزيد
تغييرات في الإعلام المصري.. إلغاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون والمجلس الأعلى للصحافة

وتابع: "اللجنة ستحقق في ذلك يوم الأحد القادم في اجتماع يحضره أعضاء اللجنة، ولنا صلاحية على كل ما يخاطب الرأي العام المصري".

وأضاف أن "BBC حصلت على ترخيص للبث في مصر، وما فعلته سقطة كبيرة لقناة عريقة، حيث أنه وللمرة الأولى يتم سب شعب من الشعوب".

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الجزائري ونائبه