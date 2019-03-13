هيئة الطيران المدني السعودية تؤكد عدم وجود "بوينغ 737 ماكس" لديها

أكد متحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أنه لا توجد طائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس" مسجلة لدى المملكة.

وأضاف المتحدث في بيان له، اليوم الأربعاء أن أجواء المملكة خالية من هذا النوع من الطائرات، حسبما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وسبق لكل من الكويت والإمارات ومصر ولبنان والبحرين والعراق، وكذلك للعديد من الدول في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية وأستراليا، أن أعلنت إغلاق أجوائها أمام الطائرات من نوع "بوينغ 737 ماكس 8" و"بوينغ 737 ماكس 9"، أو منع شركاتها من استخدامها.

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ويأتي ذلك في أعقاب تحطم طائرة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية من نوع "بوينغ 737 ماكس" جنوب غربي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 10 مارس الجاري. وأسفرت الكارثة عن مصرع 157 شخصا من 35 بلدا. وهذه الكارثة لم تكن الأولى للطائرات من هذا النوع خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: رويترز