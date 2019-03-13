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وسيلة مواصلات متطورة تظهر في شوارع مصر لتحديث النقل (صور)

أخبار العالم العربي

وسيلة مواصلات متطورة تظهر في شوارع مصر لتحديث النقل (صور)
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وسيلة النقل الجديدة في مصر
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نشرت وزارة الهجرة المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا جديدة لترام الإسكندرية الحديث والذي أعرب الكثير من المواطنين عن تفاؤلهم برؤيته.

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وقالت الوزارة في منشور لها إن:" مصر تدخل عصرا جديدا بالقوة والصبر والعمل، هذا ترام إسكندرية الجديد، ضمن خطة تطوير قطاع النقل العام في مصر، ويوجد فيه (تكييف - واي فاي – GPS)، وسعر التذكرة 5 جنيهات مهما كان عدد المحطات.

وكانت هيئة النقل العام في الإسكندرية، أعلنت أنه سيدخل 15 تراما مفصليا للخدمة، بمبلغ 17 مليون و500 ألف دولار.

وتعاني عربات الترام القديمة من التهالك وتحتاج للتجديد وعددها 89 تراما مفصليا من إنتاج 1959، ودخلت الخدمة في الإسكندرية عام 1969 ويبلغ طول سكة ترام المدينة 58 كيلومترا.

المصدر: RT + فيسبوك

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