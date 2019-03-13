رويترز: بدء محاكمة ناشطات سعوديات بينهن الهذلول

مثلت مجموعة من الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة، لأول مرة منذ اعتقال مجموعة منهن العام الماضي.

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وقال إبراهيم السياري رئيس المحكمة الجزائية بالرياض إن 10 نساء، منهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي، مثلن أمام المحكمة حيث ستوجه لهن اتهامات.

والنساء ضمن مجموعة تضم نحو 12 من الناشطات اللاتي اعتقلن في مايو في الأسابيع التي سبقت رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة.

وأوضح النائب العام السعودي وقت الاعتقالات أن 5 رجال و4 نساء اعتقلوا للاشتباه في إضرارهم بمصالح البلاد وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج.

ونددت بهم وسائل الإعلام الرسمية ووصفتهم بالخونة و"عملاء السفارات" مما أغضب دبلوماسيين أجانب لدى المملكة المتحالفة مع الولايات المتحدة.

ودعت أكثر من 30 دولة، منها جميع بلدان الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة، السعودية الأسبوع الماضي لإطلاق سراح النشطاء. وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو ونظيره البريطاني، إنهما أثارا المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارات في الفترة الأخيرة.

المصدر: رويترز