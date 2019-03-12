الإمارات تؤكد أن الأولوية في اليمن هي لمواجهة الحوثيين

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن مواجهة جماعة "أنصار الله" الحوثيين، تمثل أولوية في اليمن، وشرطا لتحقيق الاستقرار فيه.

وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن من شأن عدم الاستقرار في اليمن التأثير سلبا على أمن المنطقة.

الأولوية في اليمن الشقيق هي للمواجهة مع الحوثي، فبدون ذلك لن يستقر اليمن ويتأثر سلبا أمن المنطقة، أما الساعي لمعركة أو فتنة خارج هذا السياق فدوره محكوم عليه بالفشل، والطريق إلى النجاح هو العمل والتضحية وهو ما أدركته الامارات عبر مساهمتها في التحالف العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٢ مارس ٢٠١٩

وأوضح أن "الساعي لمعركة أو فتنة خارج هذا السياق فدوره محكوم عليه بالفشل، والطريق إلى النجاح هو العمل والتضحية".

هذا وصرح قرقاش في وقت سابق بأن دور الإمارات في اليمن تاريخي، وأن تدخلها كان استجابة لنداء السعودية لـ"تقويض الانقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية".

وقد بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية العمليات العسكرية ضد الحوثيين، في 25 مارس 2015، تحت مسمى"عاصفة الحزم".

وقرر التحالف العربي بدء العمليات العسكرية استجابة لطلب من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وذلك بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وبدء هجومهم باتجاه عدن.

المصدر: RT