مصر.. تأييد السجن المشدد لـ9 ضباط شرطة لاتهامهم بالقتل الخطأ

رفضت محكمة النقض المصرية طعون 9 من ضباط الشرطة وأيدت الحكم السابق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لإدانتهم بقتل 4 أفراد من عائلة واحدة عن طريق الخطأ.

وبحسبما نشرته "بوابة الأهرام" المصرية، الاثنين، فإن محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في النظام القضائي المصري)، قضت بتأييد حبس المتهمين التسعة.

ورفضت المحكمة طعونهم على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعد إدانتهم بقتل عائلة مكونة من 4 أفراد عن طريق الخطأ عام 2015، في محافظة الغربية.

هذا، ويعد هذا الحكم واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه مجددا.

وأظهرت التحقيقات أن قوات الشرطة أعدت كمينا أمنيا لضبط عصابة يتزعمها "مسجل خطر" يدعى "الشنيرة"، وأثناء ضبطهم أطلق المتهمون الأعيرة النارية صوب القوات، وأثناء تبادل إطلاق النيران، تصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم، ولقوا مصرعهم في الحال.

المصدر: "بوابة الأهرام" المصرية