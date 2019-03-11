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احتجاز 36 مصريا في أوغندا

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احتجاز 36 مصريا في أوغندا
Globallookpress
علم مصر
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تقدم عضو مجلس النواب المصري خالد الهلالي، ببيان عاجل للحكومة المصرية، في جلسة اليوم الاثنين، لضرورة التدخل لإنهاء أزمة احتجاز 36 مصريا في أوغندا.

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وأضاف خلال إلقائه البيان الموجه للحكومة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه تم القبض على 36 مصريا في أوغندا من بينهم 17 مواطنا من محافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أنهم يتعرضون للتعذيب بسجون أوغندا.

واستطرد النائب: "نريد التدخل الودي من الدولة المصرية، خصوصا وأن مسار القضاء في حال سلكته الدولة سيأخذ وقتا طويلا، وبالتالي يجب مخاطبة دولة أوغندا للإفراج عن المصريين".

وتحرك عدد من نواب محافظة كفر الشيخ المصرية، للإفراج عن 36 شابا مصريا، على خلفية انتهاء إقامتهم وتعرضهم للنصب، وتزوير الإقامات، ما أدى للقبض عليهم وإيداعهم السجن، وتوجيه عدد من التهم لهم بينها الانضمام لجماعة إرهابية.

المصدر: وكالات

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