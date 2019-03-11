نشر أسماء الضحايا المصريين في الطائرة الإثيوبية المنكوبة

نشرت وزارة الخارجية المصرية أسماء ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة، والتي راح ضحيتها 157 شخصا، من بينهم 6 مصريين كانوا على متنها.

إقرأ المزيد

وقالت الخارجية المصرية، إن الخطوط الجوية الإثيوبية ستتكفل بنقل جثامين الضحايا إلى القاهرة، وستقوم سفارة جمهورية مصر العربية في أديس أبابا بالعمل على استصدار شهادات الوفاة لهم بالتنسيق مع الجهات الإثيوبية المعنية، وجاءت أسماؤهم كالتالي:

1-السيدة/ دعاء عاطف عبد السلام عبد السلام.

2-السيدة/ سوزان محمد أبو الفرج.

3-السيد/ ناصر فتحي العزب دوبان.

4-السيد/ أشرف محمد عبد الحليم التركي.

5-السيد/ عبد الحميد فراج محمد مجلي.

6-السيدة/ عصمت عبد الستار طه عرنسه.

وأشار السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إلى أن سفارة مصر تتابع بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية كافة الإجراءات المتعلقة بانتشال جثامين ضحايا الطائرة، حيث أنه من المنتظر أن تستمر هذه العملية حتى نهاية الأسبوع، كما أنه من المتوقع أن تستغرق عملية التحقق من هويات الضحايا ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع.

وتحطمت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737-800MAX " التي كانت تنفذ الرحلة رقم "ET- AVJ" قرب مدينة دبرزيت وسط إثيوبيا.

وأقلعت الطائرة عند الساعة 08:38 بالتوقيت المحلي من العاصمة أديس أبابا باتجاه نيروبي، وفقد الاتصال بها بعد ست دقائق.

المصدر: RT