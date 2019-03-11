عالمان مصريان من ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية

قالت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة المصرية إن 2 من علماء الزراعة المصريين على الأقل لقيا مصرعهما في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية.

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وأكدت المصادر وفاة العالم المصري البارز المتخصص في مجال علم تصنيف الحشرات، رئيس قسم تصنيف الحشرات بمعهد بحوث وقاية الزراعة أشرف التركي.

وأشارت إلى أن الراحل كان موفدا لكينيا من قبل وزارة الزراعة في مهمة عمل، ولقي حتفه بالحادث إضافة للباحثة دعاء عاطف من مركز بحوث الصحراء شعبة النتاج الحيواني، والتي كانت أيضا في زيارة لكينيا لحضور دورة تدريبية.

وفي وقت سابق، أكدت الخطوط الجوية الإثيوبية أن طائرة من طراز "بوينغ 737-800 MAX"، رقم الرحلة ET- AVJ تحطمت قرب مدينة دبرزيت وسط البلاد، وكان على متنها 149 راكبا وطاقم مؤلف من ثمانية أفراد، لم ينج أحد منهم.

المصدر: RT