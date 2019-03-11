مصدر عسكري ينفي لـ"RT" دخول قوات أمريكية إضافية إلى العراق

نفت مصادر عسكرية عراقية في تصريح لقناة "RT"، صحة التقارير التي تحدثت عن دخول قوات أمريكية إضافية إلى العراق.

ويأتي هذا النفي ردا على ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية السبت الماضي، حيث ذكر موقع "ديبكا" أن قوات أمريكية إضافية ستصل إلى العراق، عبر إسرائيل والأردن، لمواجهة القوات الإيرانية القريبة من الحدود العراقية - السورية.

وأفاد الموقع بأن "القوات الأمريكية المتواجدة في منطقة الخليج وجنوب أوروبا، وخاصة المتواجدة في القواعد العسكرية في كل من رومانيا وبلغاريا، على أهبة الاستعداد للتوجه إلى العراق، لمواجهة قوات وعناصر موالية لإيران متواجدة على الحدود العراقية - السورية".

تجدر الإشارة إلى أن بغداد أكدت أكثر من مرة أنها لن تسمح بأن تكون أراضيها منطلقا للاعتداء على أي دولة جارة.

إلى ذلك عبرت قوى دينية وسياسية في العراق عن رفضها للتواجد العسكري الأمريكي في العراق.

المصدر: RT + وكالات