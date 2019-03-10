قوات أمريكية تتجه للعراق قادمة من الأردن وإسرائيل لأمر يتعلق بإيران

ذكر موقع "ديبكا" الإسرائيلي، السبت، أن الولايات المتحدة سترسل قوات عسكرية إضافية إلى العراق، عبر إسرائيل والأردن، لمواجهة القوات الإيرانية القريبة من الحدود العراقية - السورية.

وأفاد الموقع بأن "القوات الأمريكية المتواجدة في منطقة الخليج وجنوب أوروبا وخاصة المتواجدة في القواعد العسكرية في كل من رومانيا وبلغاريا، على أهبة الاستعداد للتوجه إلى العراق، لمواجهة قوات وعناصر موالية لإيران متواجدة على الحدود العراقية - السورية".



وقال إن التعزيزات الأمريكية أرسلت إلى العراق يوم الأربعاء 6 مارس، وأنها جاهزة للهجوم.

وأشار "ديبكا" إلى تلك الجماعات بالاسم، وهي "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق".

US military buildup in Iraq via Israel and Jordan ready for clash with pro-Iranian Iraqi militias - https://t.co/hcnveuvQdUpic.twitter.com/pHfr8ctT2C — DEBKAfile English (@debka_english) 9 марта 2019 г.

وتقدر القيادة الأمريكية في المنطقة أن قواتها في شرق وجنوب سوريا وكذلك القواعد الأمريكية بالقرب من الحدود السورية معرضة للخطر، لأن كلا من هذه "الميليشيات" قد تم نشرها في سوريا من قبل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، بحسبما ذكر محرر المقال.

وأورد أيضا أن الهدف الحقيقي لهذه القوات العراقية، الموالية لإيران، هو تحرير هضبة الجولان السورية من يد إسرائيل.

وأضاف موقع "ديبكا" نقلا عن مصادر لم يذكرها، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تحادث هاتفيا يوم الجمعة 8 مارس، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وأعرب عن قلق الولايات المتحدة في هذا الشأن.

المصدر: موقع "ديبكا" الإسرائيلي