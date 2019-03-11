رسالة من ممثلة التحالف الدولي ضد "داعش" للسوريين: أملي في موطن "القبضايات" كبير

قالت نانسي جمال ممثلة التحالف الدولي ضد "داعش" إنها تترقب اليوم الذي لا يحتاج فيه الشعب السوري إلى أي دعم إنساني.

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وغردت نانسي على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أترقب اليوم الذي لا يحتاج فيه أي سوري للدعم الإنساني، والذي فيه يجد الشعب بأكمله الفرص الموائمة لكسب رزقه بيده وقوت يومه باختياره دون خوف من ظروف الوقت التي تخلق عواقب خارج سيطرته".

وأضافت: "أملي في موطن "القبضايات" كبير.. وكأني أرى الفجر قريب".

ومصطلح "القبضاي" معروف في البلدان العربية من الدراما السورية، ويعني الرجل الشديد القوي ذو الكلمة المسموعة والذي يهابه الجميع.

وكان التحالف الدولي ضد "داعش" قد عين البحرينية، نانسي جمال، في شهر نوفمبر 2018، ممثلة رسمية له، لنقل آخر مستجدات جهود التحالف لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة وأعمال الإغاثة الإنسانية.

أترقب اليوم الذي لا يحتاج فيه أي سوري للدعم الإنساني والذي فيه يجد الشعب بأكمله الفرص الموائمة لكسب رزقه بيده وقوت يومه باختياره دون خوف من ظروف الوقت التي تخلق عواقب خارج سيطرته...

أملي في موطن "القباضايات" كبير... وكأني أرى الفجر قريب...#سوريا_في_القلب — Official @Coalition Representative (@RepCoalition) ١٠ مارس ٢٠١٩

وتعمل نانسي على تعزيز جهود التحالف الدولي في تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من "داعش" سوية مع الحكومات الحليفة والمجتمع المدني والعسكريين والأكاديميين، لضمان مستوى عال من المشاركة عبر جميع أنشطة الائتلاف.

المصدر: RT