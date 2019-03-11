روحاني يتوجه إلى بغداد على رأس وفد كبير في أول زيارة رسمية للعراق

غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني العاصمة طهران اليوم الاثنين متوجها إلى بغداد على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام.

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وتأتي أول زيارة للرئيس روحاني إلى العراق بدعوة رسمية من نظيره العراقي برهم صالح.

ومن المقرر أن يبحث روحاني في هذه الزيارة التاريخية التي تستغرق 3 أيام العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتوسيع وتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين، في ظل العقوبات الأمريكية على طهران.

وسيجتمع روحاني في بغداد، مع الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وعدد آخر من الشخصيات السياسية والاجتماعية والنخب العراقية.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد وصل السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد. وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية إن "زيارة ظريف لبغداد، تهدف إلى التمهيد لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق الاثنين".

واعتبر الرئیس العراقي زیارة نظيره الإيراني لبلاده هامة جدا وتصب في سیاق تعمیق علاقات البلدین.

وقال صالح للصحفیین الإيرانیین: "إن زیارة الرئیس روحاني تهدف إلى تکمیل مفاوضات البلدین ودفعها إلی الأمام". وأضاف: "نأمل أن تکون هذه الزیارة محطة هامة لترسیخ العلاقات الثنائية، وخاصة الإقتصادیة منها، وتأکید الوشائج الموجودة بین البلدین ولا سيما في القضایا الأمنیة والسیاسیة، وکذلك من ناحیة موقفنا حیال المنطقة".

وحول العقوبات الأمریکیة ضد إيران؟ قال صالح إن "العراق لن یکون جزءا من منظومة العقوبات الأحادیة الأمریکیة ضد إيران، ولا شك أننا نتأثر بالعقوبات، ولکن لن نکون جزءا منها بكل تأکید".

المصدر: RT + إيرنا