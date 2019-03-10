ظريف: أخبار سارة للعراقيين والإيرانيين خلال زيارة روحاني لبغداد

أفاد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من العراق، باحتمال الإعلان عن "أخبار سارة" حول تأشيرات الدخول بين البلدين خلال زيارة رئيس إيران، حسن روحاني.

وأوضح ظريف، خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد في دار الضيافة ببغداد، أن مفاوضات اليوم بين وفدي البلدين تكللت بالتوصل إلى تفاهمات منها إجراءات تيسير تأشيرات الدخول.

وقال ظريف: "لقد اقترحنا على الأخوة في العراق أن يتم بشكل متبادل إلغاء التأشيرات بين البلدين، أو إصدارها مجانا أو كحد أدنى خفض قيمتها".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "المفاوضات مستمرة ونتطلع إلى الإعلان عن أخبار سارة يوم غد في هذا الخصوص".

ويقوم ظريف حاليا بزيارة رسمية إلى العراق لتمهيد جدول أعمال الرئيس الإيراني للبلد العربي الذي سبق أن أكد مرارا أن لديه علاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية رغم الضغوط الأمريكية والسعودية، رافضا المشاركة في العقوبات التي فرضتها على إيران الولايات المتحدة.

المصدر: إرنا + السومرية نيوز