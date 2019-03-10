مدير حملة بوتفليقة يتعهد بإجراء إصلاحات سياسية وانتخابات رئاسية مسبقة

أكد عبد الغني زعلان مدير الحملة الانتخابية، يوم الأحد، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تعهد بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة وتعديل الدستور عبر جلسات وفاق وطني.

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وقال زعلان إن الرئيس بوتفليقة حيا المسيرات وثمن تحضر الشباب وأصغى إلى الشارع الذي نادى بالتغيير.

وصرح مدير الحملة الانتخابية بأن بوتفليقة قال في رسالته بصريح العبارة ودون مراوغات أنه سيقوم بتغيير النظام.

وأضاف زعلان أن المترشح بوتفيلقة أعلن أنه مباشرة بعد الانتحابات سيتم عقد ندوة وطنية تحدد موعد الانتخابات المسبقة.

وبحسب زعلان فإن بوتفيلقة "لا ينوي البقاء عهدة كاملة".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية