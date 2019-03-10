جماعات مسلحة تستهدف بلدة مصياف في ريف حماة بسوريا بقذائف صاروخية

أفاد مصدر عسكري سوري لقناة "RT" بأن الفصائل المسلحة استهدفت بلدة مصياف في ريف حماة بقذائف الهاون والصواريخ، اليوم الأحد.

وأوضح المصدر أن الفصائل المسلحة أطلقت 6 صواريخ غراد على ريف مصياف.

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ويذكر أن وحدات من الجيش السوري تصدت أمس في ريف حماة الشمالي لهجوم نفذته مجموعة مسلحة على إحدى النقاط العسكرية شمال غرب السقيلبية.

وقالت وكالة "سانا" الحكومية يوم أمس إن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد مقتل وإصابة عدد من المسلحين، ومقتل وجرح عدد من الجنود السوريين.

المصدر: RT + سانا