الجيش السوري يحبط محاولة تسلل لمسلحي "جبهة النصرة" باتجاه ريف حماة

أحبطت وحدات الجيش السوري، اليوم السبت، محاولة تسلل مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي باتجاه أحد نقاطه بشمال غربي مدينة السقيلبية في محافظة حماة السورية، حسبما أفاد مراسلنا.

وأورد المراسل، نقلا عن مصدر عسكري، أن عملية الجيش أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين.

وقال المصدر نفسه إن الفصائل المسلحة استهدفت بالقذائف والصواريخ قريتي معان والمصاصنة بريف حماة الشمالي.

فيما أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن وحدة من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعة إرهابية شنت هجوما باتجاه إحدى النقاط شمال غربي السقيلبية، انتهت بإحباط الهجوم "بعد مقتل وإصابة أغلب الإرهابيين وإجبار من تبقى منهم على الفرار".

وبحسب الوكالة فإن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية.

وذكرت "سانا" بأن وحدات الجيش ردت، أمس الجمعة، انتهاكات الفصائل المسلحة لاتفاق منطقة خفض التصعيد بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة إدلب.

المصدر: RT + سانا