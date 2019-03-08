وسائل إعلام: الجيش السوري يقصف مواقع "النصرة" في ريف إدلب الجنوبي

وجهت قوات من الجيش السوري، اليوم الجمعة، ضربات إلى مواقع تنظيم "جبهة النصرة" في ريف إدلب الجنوبي، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" التلفزيونية السورية.

وأورد مراسل القناة الرسمية أن "وحدات الجيش استهدفت بقصف مدفعي وصاروخي مركز أوكار وتجمعات إرهابيي جبهة النصرة في خان شيخون وكفرزيتا وأوقعت العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم"، مشيرا إلى أن قصف الجيش جاء "ردا على اعتداءات الإرهابيين".

كما أوردت "الإخبارية" أن وحدات الجيش دمرت "أوكارا" لمسلحي "النصرة"، (وهي فرع لتنظيم "القاعدة" المصنف إرهابيا على النطاق الدولي) وقضت على عدد منهم في بلدات الدير الشرقي وخان السبل ومعر شمارين بريف إدلب الجنوبي.

وتقول دمشق إن تنظيم "النصرة" والمنظمات المنضوية تحت زعامته، والمنتشرة بريف إدلب الجنوبي وعدد من بلدات ريف حماة الشمالي، تخرق باستمرار منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، وذلك عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.

المصدر: قناة الإخبارية السورية + سانا