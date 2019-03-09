بالفيديو.. حفل زفاف في السعودية كاد يتحول إلى كارثة

كاد حفل زواج في منطقة مكة المكرمة بالسعودية يتحول إلى كارثة إثر انفجار كيس بارود بسبب إهمال أبداه مصور مصري حضر الفاعلية.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق قيام مصور في الحفل بإطفاء سيجارته بالخطأ في كيس بارود يستخدم لـ"المقاميع"، وهو لون من ألوان الفنون الشعبية المعروفة، مما تسبب بانفجار البارود واندلاع النار به وباثنين مجاورين له.

ونقلت وكالة "سبق" السعودية عن مصادر مطلعة أن الحادثة وقعت أثناء الاحتفال بزفاف أقيم يوم أمس الجمعة بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، وأن المصور المقيم، وهو من الجنسية المصرية، قام بإلقاء سيجارة داخل كيس، كان قد خصص للبارود، وكان يعتقد أنه للنفايات، ما تسبب باندلاع النيران وتعرضه للإصابة مع شخصين آخرين.

وأضافت الصحيفة أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج، ويرقد المقيم المصري في مستشفى رابغ، وقد تعرض لحروق شديدة، بينما تم تحويل المصابين الآخرين لمستشفى الملك فهد بجدة، وحالتهما مستقرة.

المصدر: سبق + مواقع التواصل الاجتماعي