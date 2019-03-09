حماس تتهم أنصار دحلان بمحاولة اغتيال أحمد حلس في غزة

كشف مصدر أمني في قطاع غزة تفاصيل من نتائج التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية في حادث إطلاق النار على سيارة عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أحمد حلس.

وقال المصدر الأمني، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "الأناضول" التركية، إن أربعة أشخاص ينتمون لحركة "فتح"، وهم من الذين "قُطعت رواتبهم مؤخرا"، تورطوا في الاعتداء على سيارة حلس.

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ويقول العديد من أفراد حركة "فتح" في قطاع غزة، إن الحكومة الفلسطينية قطعت رواتبهم خلال الشهور الماضية، لعلاقتهم بالقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.

وأضاف المصدر الأمني أن "ثلاثة أشخاص استقلوا سيارة، فيما كان الرابع ينتظرهم في مكان قريب للحدث، أحدهم قام بإطلاق 3 رصاصات من مسدس عيار 9 ملم، على مقدمة سيارة حلس".

وتابع المصدر: "بحسب إفادتهم، فإن إطلاق النار لم يكن بقصد القتل ولم يوجهوا الرصاص باتجاه المقاعد، بل كان بهدف إيصال رسالة لقيادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح، احتجاجا على قطع الرواتب والظروف التي يعيشونها".

وأفاد بأن الأجهزة الأمنية، اعتقلت اثنين من الفاعلين، وجار العمل على اعتقال اثنين آخرين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حسب قوله.

وكانت حركة "فتح" قد أعلنت يوم الجمعة، أن مركبة حلس، تعرضت لإطلاق نار في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وفي أعقاب ذلك، أعلنت الداخلية في غزة التابعة لحركة "حماس"، فتح تحقيق في الحادث.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية