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السفير الإيراني لدى بغداد: روحاني سيلتقي السيستاني خلال زيارته العراق

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السفير الإيراني لدى بغداد: روحاني سيلتقي السيستاني خلال زيارته العراق
Reuters / Brendan Mcdermid
حسن روحاني
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أعلن السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، يوم السبت، أن الرئيس حسن روحاني سيلتقي خلال زيارته المرتقبة إلى العراق بالمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.

وقال مسجدي في تصريحات صحفية خلال حضوره حفل تأبين ذكرى مقتل محمد باقر الحكيم إن "الزيارة ستستمر ثلاثة أيام والهدف الرئيسي منها تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية".

وأضاف أن "روحاني سيناقش مع المسؤولين العراقيين تفعيل الخط الحديدي (خرمشهر – البصرة) إضافة لتطوير المدن الصناعية والتأشيرات واتفاقية 1975 (اتفاقية الجزائر) والقضايا الجمركية والصحية والعلاج".

وتابع أن "روحاني سيلتقي نظيره العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبدالمهدي"، مبينا أنه سيجتمع أيضا بالمرجع الديني الأعلى علي السيستاني في النجف". 

المصدر: RT

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