سلوك المتظاهرين الحضاري يميز الاحتجاجات في الجزائر والسودان

في سلوك أثار اهتمام وسائل الإعلام والمتابعين للاحتجاجات في كل من الجزائر والسودان، يتطوع المتظاهرون بعد الانتهاء من فعالياتهم الاحتجاجية لتنظيف الشوارع والساحات التي تجمعوا فيها.

وتظهر مقاطع فيديو وصور انتشرت على وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي متطوعين من المتظاهرين الجزائريين، أغلبهم من الشباب، وهم يقومون بتنظيف الساحات والشوارع بعد المسيرات التي شهدتها المدن الجزائرية أمس الجمعة احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وفي السودان استجاب اليوم السبت المواطنون إلى حملة دعا إليها ناشطون تحت شعار "حنبنيهو"، لتنظيف الساحات العامة والطرقات بمختلف مدن السودان.

RT

وتشهد كذلك المدن السودانية على مدار الأسابيع الأخيرة مظاهرات مناهضة للرئيس عمر البشير، تطالب بإسقاط النظام.

RT

المصدر: RT