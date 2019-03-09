الجزائر.. أمر بعطلة دراسية مبكرة وإخلاء مساكن جامعية على خلفية تواصل المظاهرات

أقرت السلطات الجزائرية بدء العطلة الجامعية الربيعية مبكرا وذلك بعد أسبوعين من تواصل المظاهرات التي يشارك فيها الطلبة بقوة احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

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وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت قرارا بنقل موعد العطلة من اليوم العشرين إلى العاشر من مارس الجاري، لتبدأ غدا الأحد.

وستنتهي العطلة الربيعية في الرابع من أبريل المقبل.

كما قررت الوكالة تحديد موعد العطلة الجامعية الصيفية من 11 يوليو حتى الثاني من سبتمبر.

ولم تقدم الوزارة أي توضيحات تفسر سبب قرارها.

وبالتزامن مع هذا القرار، أصدرت الوزارة أمرا ينص على إخلاء جميع المساكن الجامعية في العاصمة، حسب صحيفة "الخبر" الجزائرية.

وسبق أن تعهد بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما والذي يعاني من مشاكل صحية ملموسة منذ تعرضه لجلطة دماغية عام 2013 بتقليص فترته الرئاسية الجديدة في حال فوزه في الانتخابات المقرر تنظيمها 18 أبريل وبإجراء إصلاحات جذرية في البلاد والتنحي عن الحكم، إلا أن هذه الوعود لم تسفر عن تخفيف حدة المظاهرات التي بلغت ذروتها أمس الجمعة.

المصدر: RT + رويترز