وزير ألماني: لن ندرج "حزب الله" في قائمة المنظمات الإرهابية

نقلت صحيفة "دير شبيغل" عن وزير ألماني قوله إن بلاده لن تحذو حذو بريطانيا بتصنيف "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية، في قرار قد يزيد التوتر مع السعودية والولايات المتحدة.

وقال وزير الدولة من "الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني"، نيلز إينان، للصحيفة إن "حزب الله" لا يزال مكونا أساسيا في المجتمع اللبناني والاتحاد الأوروبي أدرج بالفعل جناحه العسكري في قائمة الجماعات المحظورة في 2013.

وأوضح إينان في تصريحاته التي أدلى بها بعد زيارته لبنان أن ألمانيا مهتمة باستقرار لبنان، مشيرا إلى أن قرار بريطانيا لن يكون له تأثير مباشر على موقف ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي.

ورفض إينان الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة لبلاده والتي قالت فيها إنها لا تفعل شيئا يذكر لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية لبرلين ستبقى معنية بالتوصل لحلول سياسية حتى لأصعب المواقف.

وأعلنت بريطانيا الشهر الماضي أنها ستفرض حظرا على كل فروع وأجنحة "حزب الله" بسبب زعزعته استقرار الشرق الأوسط.

وتضغط السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل على الدول الحليفة لها لفرض حظر كامل على "حزب الله".

وفي وقت سابق من الجمعة قال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، إن دولا أخرى قد تحذو حذو بريطانيا.

المصدر: دير شبيغل + رويترز