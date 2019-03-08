تركيا.. القبض على 3 عناصر من "داعش" بينهم إماراتي

اعتقل الأمن التركي، اليوم الجمعة، 3 أشخاص في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش".

وقالت مصادر أمنية إن الشرطة كثفت تدابيرها على الحدود، عقب تلقيها بلاغا باستعداد 3 عناصر من "داعش" للتسلل من سوريا إلى الأراضي التركي بطريقة غير قانونية.

وأوضحت المصادر أن الأمن التركي أوقف في قضاء أقجة قلعة بأورفة، المواطن الإماراتي "أ. ش." (24 عاما) والسوري "ح. أ." (28 عاما) وآخر لم تكشف عن جنسيته ويدعى "م. أ." (32 عاما).

وأضافت أنه عثر بحوزة المشتبهين الثلاثة على العديد من الوثائق التنظيمية وصورا تعود للتنظيم داخل هواتفهم الخلوية.

وأكدت المصادر أن الإماراتي المذكور كان يعمل شرطيا في بلاده، وتلقى تدريبات انتحارية في سوريا، بينما المشتبهان الآخران تقلدوا مناصب قيادية داخل التنظيم.

ونقل المشتبهون تحت تدابير أمنية مكثفة إلى المستشفى الحكومي في أقجة قلعة، وعقب إخضاعهم لفحوصات طبية، أحيلوا إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم.

المصدر: الأناضول