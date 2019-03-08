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مصر .. خطبة الجمعة بعشر لغات

أخبار العالم العربي

مصر .. خطبة الجمعة بعشر لغات
Reuters Abdallah Dalsh
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قررت وزارة الأوقاف المصرية، نشر خطبة الجمعة أسبوعيا، بعشر لغات، وهي الألمانية، والفرنسية، والسواحلية، والهوسا، والروسية، والإسبانية والإنجليزية، واليونانية، والتركية، والأردية.

وأشارت الوزارة إلى نشر خطبة الجمعة مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي لوزارة الأوقاف، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة، خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتي في إطار الدور التوعوي والدعوي ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف.

المصدر: مواقع مصرية

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