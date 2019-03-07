"ميسترال تتحرك بحريا والقوات الخاصة بريا".. الجيش المصري ينفذ تدريبات قتالية مع فرنسا وبريطانيا

اختتمت في مصر التدريبات البحرية مع فرنسا، التي استمرت لعدة أيام وشملت الأسطولين الشمالي والجنوبي بالبحرين الأحمر والمتوسط.

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وشاركت في التدريبات مجموعة متنوعة من الأسلحة البحرية المصرية والفرنسية، منها حاملتا المروحيات "أنور السادات و"جمال عبد الناصر"، وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وحاملة المروحيات الفرنسية "تونير"، وبمشاركة القوات الخاصة البحرية لمصر وفرنسا وعناصر المشاة الميكانيكي التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من طلبة الكلية البحرية المصرية .

اشتمل التدريب على حماية خطوط المواصلات البحرية وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وغيرها من الأنشطة.

وفي الوقت الذي انتهت فيه هذه التدريبات البحرية، انطلقت فعاليات تدريبات برية مصرية بريطانية، تسمى (أحمس -1)، والتي تنفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات البرية المصرية والبريطانية خلال شهر مارس 2019 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالي للمنطقة الشمالية العسكرية .

ووصلت عناصر ومعدات القوات البريطانية المشاركة في التدريبات إلى القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية خلال الأيام الماضية، وتتضمن هذه التدريبات العديد من الأنشطة والفاعليات ومنها تنفيذ الرمايات المختلفة، ومكافحة الإرهاب، والقتال في المدن .

المصدر: RT