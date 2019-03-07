توضحيات رسمية حول موقف السعودية من حج السوريين في الداخل

لا جديد حول قبول طلبات السعودية لطلبات الحج التي يقدمها السوريون في الداخل، هذا ما أوضحه رئيس فرع هجرة دمشق العميد بسام سعود، تعليقاً حول ما يتم تداوله عن تلك المسألة.

وقد أثار موضوع تقديم الطلبات الخاصة بالحج في مديريات الهجرة والجوازات عدداً من التساؤلات حول الموقف السعودي، وتوضيحاً لذلك أعلنت وزارة الأوقاف السورية أن "الإعلان عن استقبال طلبات الحج في إدارة الهجرة والجوازات "هو من باب الاحتياط لأن عملية تقديم الطلبات تستغرق أكثر من شهرين على أمل أن نتمكن من إعادة إجراءات شؤون الحج لنصابها الحقيقي".

وأكدت وزارة الأوقاف السورية على موقعها الإلكتروني أنه لم يطرأ أي جديد فيما يخص فريضة الحج بالنسبة للسوريين في الداخل، وقالت إن السعودية لا تزال تمنع الحجاج السوريين من أداء فريضة الحج للعام الثامن على التوالي.

وقالت الوزارة إنها تحمّل السلطات السعودية "المسؤولية الكاملة عن حرمان الشعب العربي السوري من أداء هذا الركن العظيم من أركان وشعائر الإسلام".

المصدر: RT