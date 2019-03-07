السلطات المصرية تمنع أستراليا أمضى عاما وراء القضبان من مغادرة البلاد

منعت السلطات المصرية المواطن الأسترالي، حازم حمودة، من مغادرة البلاد، على الرغم من الإفراج عنه، بعد أن أمضى عاما في السجن دون توجيه اتهام رسمي له.

وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية اليوم الخميس بأن حمودة الذي اعتقل عند دخوله البلاد في يناير العام الماضي بتهمة التواطؤ مع جماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار زائفة، غادر الشهر الماضي سجن طرة، بموجب قرار من النيابة العامة المصرية، لكنه اختفى فورا.

وبعد أسبوع، عثرت عائلة حمودة عليه داخل زنزانة بمركز للشرطة، وتم الإفراج عنه أمس الأربعاء، ليتوجه فورا إلى مطار القاهرة.

لكن سلطات المطار منعته من الصعود إلى متن الطائرة، على الرغم من وجود موظف من القنصلية الأسترالية برفقته.

وأوضح بيتر غريستي، الصحفي الأسترالي الذي سبق أن سُجن في مصر، أن هذا الحظر جاء تحت ذريعة عدم امتلاك حمودة الوثائق المصرية المطلوبة، وهي الأوراق التي صودرت منه عند اعتقاله وقيل إنها "فُقدت".

وأكدت متحدثة باسم الخارجية الأسترالية أن الوزارة تقدم كل المساعدات القنصلية لحمودة.

المصدر: غارديان