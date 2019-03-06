وسائل إعلام: "داعش" يهاجم موكبا للحشد جنوب الموصل

أعلن مدير إعلام الحشد التركماني علي الحسيني، أن عناصر في "داعش"، هاجمت موكبا للحشد لدى عودته من الموصل إلى قضاء الطوز، مبينا أن الهجوم أدى إلى مقتل عنصرين من الحشد وإصابة آخرين.

وقال الحسيني إن "قوة من الحشد التركماني وخلال عودتها من الموصل إلى قضاء طوز خرماتو وقعت في كمين داخل منطقة باقركة قرب مخمور، أدى لمقتل عنصرين من الحشد وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى مخمور لتلقي العلاج".

ونفى الحسيني "ما تناقلته وسائل إعلام عن مقتل 150 من أفراد الحشد"، داعيا إلى "تحري الدقة في نقل المعلومات".

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن تنفيذ عملية واسعة لتعقب الإرهابيين الذين هاجموا قوة الحشد في قضاء مخمور.

وقالت الخلية في بيان: "القوات الأمنية وبإسناد من طيران الجيش نفذت عملية واسعة لتعقب الإرهابيين، ومازالت مستمرة".

المصدر: السومرية نيوز