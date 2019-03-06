البيشمركة تدعو إلى التأهب لحرب جديدة مع "داعش"

دعا الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، الفريق جبار ياور، الأطراف التي تناهض تنظيم "داعش"، إلى التأهب لحرب جديدة مع التنظيم.

وقال في تصريحات على هامش حضوره ملتقى السليمانية السادس في الإقليم: "داعش إذا كان قد انتهى من الناحية الميدانية والعسكرية، لا يزال موجودا من الناحية الفكرية".

وأضاف: "يتعين علينا نحن الأطراف المناهضة للتنظيم خوض حرب جديدة معه، وهي الحرب الفكرية، وأن نضع آلية لها مع التحالف الدولي".

وأشار إلى أن "وزارة البيشمركة بذلت جهودا للتحري عن البيشمركة المفقودين أو مجهولي المصير، وسجلت لديها 44 عنصرا مفقودا".

وقال ياور: "نحن مستمرون بالبحث عنهم سواء داخل العراق أو في سوريا".

المصدر: RT