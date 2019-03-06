أمانة جدة تنعى فارسي أمينها السابق

نعت أمانة محافظة جدة السعودية، المهندس محمد سعيد فارسي أول أمين لها، والذي وافته المنية خارج المملكة عن عمر ناهز 83 عاما.

ويعد "فارسي"، المؤسس الأول لشكل جدة الحديث، إذ قاد أعمال تخطيط الشوارع والطرقات وتصميم الكورنيش وميادينه، خلال عمله في محافظة جدة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وكان له دور في تحويل مدينة جدة إلى معرض مفتوح للأعمال الفنية والإبداعية.

وتضمن جزء من المشروع شراء ما يزيد على 400 عمل نحتي من أكثر مقتنيات الفن العام في العالم وأكثرها تنوعا، وتستمد من التصميمات العربية التقليدية إلى الفن التجريدي، من بينها مجسم للنحات العالمي سيزار بلديسيني، ومجسم "الآية" على شكل قارب من ابتكار خوليو لافونتي.

فيديو | وفاة أمين عام #جدة السابق محمد فارسي في مونت كارلو. #الإخباريةpic.twitter.com/xDxjGvEONB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٦ مارس ٢٠١٩

وكتب رفاق المرحوم نعيا في "تويتر"، أشاروا فيه إلى عبقريته ومهنيته، وأنه كان صاحب العديد من الأفكار، أهمها إنشاء البلديات الفرعية داخل أحياء جدة لخدمة سكانها.

وفارسي من مواليد مكة المكرمة عام 1936، أنهى تعليمه الأولي في مدارس المملكة، ومن ثم حصل على البكالوريوس من جامعة الإسكندرية في عام 1963، في تخصص الهندسة، ونال شهادة الماجستير في العمارة والتخطيط بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة ذاتها في 1982.

وحصل الأمين السابق لجدة، على درجة الدكتوراه في كلية الهندسة من جامعة الإسكندرية عام 1987.

أصابني حزن شديد وانا أتلقى خبر انتقال المهندس محمد سعيد فارسي الى رحمة الله تعالى هذا اليوم وهو حزن يشاركني فيه ابناء هذا الوطن لان الرجل جزء من حياة مدينة جده ورمز من رموز البناء والتنمية في بلادنا وقد عرفته منذ اكثر من خمسين عاما وحول جده الى لوحه جمالية فريده يرحمه الله . pic.twitter.com/qEF0Rc3Dw5 — هاشم عبده هاشم (@HashimAHashim58) ٥ مارس ٢٠١٩

محمد_سعيد_فارسي أمين جده السابق رحل تاركاً خلفه ثقافة عمل فريدة من نوعها في إدارة المدن، عمل في ظروف صعبة وبدون إعلام أو ضجيج ورغم ذلك استطاع أن يُحدث أثر ليس ككل أثر ، كان وظل وسيبقى مدرسة لأجيال قادمة - رحمه الله - / المهندس بدر الحمدان pic.twitter.com/0UgpzwkZvM — عبدالرحمن العريج (@aloraij1) ٦ مارس ٢٠١٩

المصدر: سبق