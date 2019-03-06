 
مباشر

أمانة جدة تنعى فارسي أمينها السابق

أخبار العالم العربي

أمانة جدة تنعى فارسي أمينها السابق
Globallookpress
منزل في مدينة جدة السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljug

نعت أمانة محافظة جدة السعودية، المهندس محمد سعيد فارسي أول أمين لها، والذي وافته المنية خارج المملكة عن عمر ناهز 83 عاما.

ويعد "فارسي"، المؤسس الأول لشكل جدة الحديث، إذ قاد أعمال تخطيط الشوارع والطرقات وتصميم الكورنيش وميادينه، خلال عمله في محافظة جدة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وكان له دور في تحويل مدينة جدة إلى معرض مفتوح للأعمال الفنية والإبداعية.

وتضمن جزء من المشروع شراء ما يزيد على 400 عمل نحتي من أكثر مقتنيات الفن العام في العالم وأكثرها تنوعا، وتستمد من التصميمات العربية التقليدية إلى الفن التجريدي، من بينها مجسم للنحات العالمي سيزار بلديسيني، ومجسم "الآية" على شكل قارب من ابتكار خوليو لافونتي.

وكتب رفاق المرحوم نعيا في "تويتر"، أشاروا فيه إلى عبقريته ومهنيته، وأنه كان صاحب العديد من الأفكار، أهمها إنشاء البلديات الفرعية داخل أحياء جدة لخدمة سكانها.

وفارسي من مواليد مكة المكرمة عام 1936، أنهى تعليمه الأولي في مدارس المملكة، ومن ثم حصل على البكالوريوس من جامعة الإسكندرية في عام 1963، في تخصص الهندسة، ونال شهادة الماجستير في العمارة والتخطيط بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة ذاتها في 1982.

وحصل الأمين السابق لجدة، على درجة الدكتوراه في كلية الهندسة من جامعة الإسكندرية عام 1987.

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شبح "رشوة عائلة القذافي" يطارد حكومة ترودو