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ألمانيا تمدد حظر تصدير السلاح للسعودية

أخبار العالم العربي

ألمانيا تمدد حظر تصدير السلاح للسعودية
AFP Odd ANDERSEN
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
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أعلنت الحكومة الألمانية عن تمديد قرارها وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى نهاية مارس الجاري.

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وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن تمديد الحظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية يأتي لإعطاء حكومة برلين وقتا لتقييم المشاركة العسكرية للمملكة في الحرب اليمنية.

وأعرب ماس عن قناعة الحكومة الألمانية بضرورة وضع حد للحرب في اليمن "بأسرع وقت ممكن".

وفرضت ألمانيا حظرا على تصدير الأسلحة إلى الرياض العام الماضي ردا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بمدينة اسطنبول التركية، في الثاني من أكتوبر الماضي.

وانتقدت بريطانيا وفرنسا القرار الألماني، وقالتا إنه يمنعهما من بيع معدات عسكرية منتجة بالتعاون مع برلين إلى السعودية.

المصدر: أسوشيتد برس

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