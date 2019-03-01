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"دير شبيغل": الحكومة الألمانية مددت وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية لأسبوعين!

أخبار العالم العربي

Globallookpress
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ذكرت مجلة دير شبيغل اليوم أن الحكومة الألمانية ستمدد وقف صادرات السلاح إلى السعودية لمدة أسبوعين، بعد أن كان مقررا أن يستمر حتى التاسع من مارس.

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ولم تكشف الصحيفة الألمانية عن مصادرها، إلا أنها أكدت أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ووزير المالية ونائب المستشارة أولاف شولز، وافقا على هذا الإجراء.

وكانت ألمانيا قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنها ستمتنع عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في سفارة بلاده بمدينة اسطنبول التركية.

هذا، ولم تحظر برلين رسميا أيا من الصفقات التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق، لكنها حثت قطاع الصناعات العسكرية على الامتناع عن تسليم مثل هذه الشحنات في الوقت الحالي.

المصدر: رويترز

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