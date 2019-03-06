لافروف: الكويت تعهدت بضمان حقوق مواطنتنا المعتقلة لديها

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو طالبت الكويت بضمان حقوق المواطنة الروسية المعتقلة في الكويت، مشيرا إلى أن الجانب الكويتي وعد بتبني هذا المطلب وتلبيته.

إقرأ المزيد

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقده في الكويت مع نظيره صباح الخالد الحمد الصباح: "بحثنا اعتقال المواطنة الروسية في الكويت، وعبّرنا عن أملنا في أن يتم ضمان جميع حقوقها القانونية في إطار النظر بقضيتها بموجب قوانين الكويت المستمدة من الاتفاقيات الدولية".

وتابع: "روسيا تشعر بالقلق دائما على مصير مواطنيها.. تقدمت بهذا الطلب وتم سماعه من الجانب الكويتي وقبوله ووعدونا بتبني مقترحاتنا".

من جهته قال الصباح: "الكويت تحترم الاتفاقيات الدولية.. نحن نتابع هذه القضية بحكم الصداقة مع روسيا ونأمل في الأسبوع القادم الاستئناف على الحكم والطعن فيه".

وكانت السلطات الكويتية قد اعتقلت المواطنة الروسية ماريا لازاريفا في نوفمبر 2017، رئيسة شركة KGL Investment للاستثمارات في الكويت، وفي مايو 2018 حكم عليها بالسجن لـ10 سنوات بتهمة الاختلاس مع عقوبة مالية بملايين الدولارات.

المصدر: RT