محكمة كويتية تطلق سراح مواطنة روسية وزميلها بكفالة تقدر بـ30 مليون دولار

أصدرت محكمة في الكويت أمرا يقضي بالإفراج بكفالة عن المواطنة الروسية ماريا لازاريفا المحتجزة منذ نهاية العام الماضي.

إقرأ المزيد

وأفاد محاموها بأنه "تم إطلاق سراح ماريا لازاريفا وزميلها بكفالة تقدر بـ30 مليون دولار"، وأن العمل جار على نفي الاتهامات المنسوبة إليهما.

وأشاروا إلى أن الكفالة تم دفعها مقابل 3 أشخاص. فإضافة إلى لازاريفا تم إطلاق سراح زميلها في شركة (KGL Investment" (KGLI" سعيد دشتي، والمدير السابق للدائرة المالية لدائرة موانئ الكويت عبد الله الشمالي.

وقد تم احتجاز لازاريفا التي تحتل منصب نائب الرئيس والمدير لشركة "KGLI" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وفي الوقت ذاته تم احتجاز زميلها سعيد دشتي، وذلك بتهمة اختلاس الأموال التي استثمرتها دائرة موانئ الكويت في صندوق "The Port Fund" الاستثماري بقيادة شركة "KGLI".

وأكد المحامون أن "KGLI" قدمت لهذه الدائرة "الخدمات الاستشارية الثمينة مقابل الأموال وفق الاتفاق الموجود". وأشاروا إلى أن صندوق "The Port Fund" يقوم حاليا بإعادة الاستثمارات الأولية والفوائد التي تصل إلى 100% لجميع المستثمرين.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا