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تركيا تفتح بوابة "غصن الزيتون" الحدودية قريبا مع عفرين السورية

أخبار العالم العربي

تركيا تفتح بوابة
AFP OMAR HAJ KADOUR
شاحنة تركية تعبر الحدود مع سوريا - أرشيف
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أكدت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان اليوم أن بوابة حدودية بين تركيا ومنطقة عفرين شمال سوريا صارت جاهزة وسيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل.

وقالت بكجان في هذا الصدد: "إحدى البوابات الحدودية بين تركيا وعفرين في شمال سوريا صارت جاهزة، وسيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل".

وأضافت أن بوابة "غصن الزيتون" الحدودية صارت جاهزة.وسيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل.

وأطلق على البوابة الجديدة اسم "غصن الزيتون"، إشارة إلى العملية العسكرية التي نفذها الجيش التركي العام الماضي تحت هذا المسمى داخل الأراضي السورية، والتي قال إنها تستهدف طرد قوات كردية سورية تعتبرها أنقرة إرهابية لصلتها بمقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وتسيطر على عفرين حاليا الجامعات المسلحة المدعومة من قبل أنقرة، بعد انحساب المقاتلين الأكراد من هناك.

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المصدر: "رويترز"

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