شركة تركية تصدر نصف منتجاتها سنويا لمصر وسوريا

ذكر رئيس شركة المنتجات البحرية في ولاية موغلا التركية، عارف ياليلي، أنها تصدر سنويا 300 طن من أسماك البوري التي تنتجها في منطقة قناة داليان إلى مصر وسوريا.

وأوضح ياليلي، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أن الشركة تنتج سنويا بفضل قناة داليان 600 طن من أسماك البوري وتصدر نصف هذا الحجم إلى كل من سوريا ومصر بشكل منتظم "نظرا لوفرة الإنتاج".

وأضاف ياليلي أن الشركة تعمل في مجال صيد الأسماك في قناة داليان جنوب غربي تركيا منذ عام 1971.

وأوضح أن القناة المشهورة بمعالمها التاريخية وشواطئها السياحية، تتمتع بثروة سمكية كبيرة، نظرا لكونها نقطة التقاء المياه العذبة بمياه البحر.

وعن طبيعة العمل اليومي في القناة، أشار ياليلي إلى أنه عقب انتهاء الصيد تتم تعبئة الأسماك ونقلها للسوق المحلي في المدينة والمناطق المجاورة.

وأضاف: "نهدف إلى توفير أسماك بأسعار اقتصادية للمواطن المحلي، ونصدر البقية إلى خارج البلاد".

ولم يوضح ياليلي طبيعة هذه الصفقات التجارية أو المناطق التي تصدر الأسماك التركية إليها.

وقطعت تركيا علاقاتها بالحكومة السورية منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011 لكنها تسيطر على أراض واسعة شمالي البلاد جراء عمليتين عسكريتين نفذتهما هناك "ضد الإرهابيين".

كما تتميز علاقات تركيا مع مصر بتوتر لافت بعد الإطاحة بحكم الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، عام 2013.

المصدر: الأناضول + وكالات