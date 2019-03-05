الهيئة العربية للتصنيع: السيسي كلفنا بتطوير السكك الحديدية بشكل سريع

أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر الفريق عبد المنعم التراس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه للهيئة تكليفا بسرعة تطوير السكك الحديدية، وفقا لأحدث التكنولوجيات العصرية.

إقرأ المزيد

وقال التراس خلال زيارته لشركة "تاترا فاجونكا" في سلوفاكيا لبحث التعاون والتصنيع المشترك لقطارات السكك الحديدية، إن الهيئة اتفقت على تعزيز التعاون بأسلوب علمي يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية، بهدف تطوير قطارات البضائع والسكك الحديدية، خاصة وأن هناك عقدا لتصنيع 140 عربة قطار بضائع متطورة بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع.

يذكر أن التكنولوجيا الحديثة بقطارات البضائع تتميز بعوامل الأمان والرقابة وتجنب الأخطاء البشرية.

وتعد الهيئة العربية للتصنيع إحدى ركائز الصناعة العسكرية في مصر، حيث تشرف على تسعة مصانع عسكرية تنتج سلعا مدنية ومعدات عسكرية.

المصدر: وكالات