مصر تشهد مشروعا قوميا سيغير صورتها بالكامل

أكد وزير النقل المصري هشام عرفات، أن مصر ستشهد مشروعا قوميا سيغير صورتها بالكامل، لافتا إلى أنه يعد الأهم في تاريخ السكك الحديدية.

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وأعلن عرفات، خلال كلمته بحفل تخرج طلاب الجامعة الألمانية أن مصر ستدخل عصر القطارات السريعة التي تعمل بالكهرباء من خلال خط السكة الحديد الذي يربط بين العلمين والعين السخنة.

وأوضح أن البلاد تشهد حاليا تنفيذ العديد من المشروعات القومية المتميزة في شتى المجالات برعاية القيادة السياسية.

وأشاد عرفات، بمشاركة الجانبين المصري والألماني في افتتاح أكبر 3 محطات للكهرباء على مستوى العالم في بني سويف والبرلس والعاصمة الجديدة عبر "الفيديو كونفرانس"، بالتعاون مع شركة "سيمنز" السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى وجود العديد من الشركات الألمانية التي تساهم مع الدولة في تطوير السكك الحديدية مثل مشروع بنها، الزقازيق، الإسماعيلية، بورسعيد.

المصدر: وكالات