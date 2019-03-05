بوغدانوف يكشف لـRT عما يؤخر تشكيل اللجنة الدستورية السورية

كشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف بعض ما بحثه وزير الخارجية سيرغي لافروف مع ممثلي المعارضة السورية خلال لقائهم بالرياض اليوم الثلاثاء.

وقال بوغدانوف الذي حضر اللقاء ضمن الوفد الروسي، ردا على سؤال من موفدة RT أريج محمد، إن المعارضة السورية كانت حريصة على انتهاز فرصة وجود لافروف في الرياض لتنشيط الحوار مع الجانب الروسي حول سير عملية التسوية السورية.

وأضاف بوغدانوف أن المعارضة اتفقت على الأسماء في قائمتها من اللجنة الدستورية المنشودة، كما لا اعتراض لديها على الأسماء الواردة في قائمة الحكومة، وليس هناك خلاف سوى على نحو ستة مرشحين لشغل مقاعد في قائمة المجتمع المدني.

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وقال بوغدانوف إن وزير الخارجية الروسي رد على ما أبداه المعارضون السوريون من حرص على مواصلة الحوار مع روسيا، بتوجيه دعوة لهم لزيارة موسكو "في أي وقت".

وأشار بوغدانوف إلى أن ممثلي المعارضة السورية يقرون بأن أهداف روسيا في سوريا تتلخص في صون وحدة أراضيها، و"ليس لديهم أي شك في ذلك".

وذكر بوغدانوف أن المحادثات مع المعارضة السورية تطرقت أيضا إلى القضايا الإنسانية وعودة اللاجئين والنازحين، بما في ذلك من مخيم الركبان.

وكان لافروف قد التقى وفدا من الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة برئاسة رئيسها نصر الحريري في ختام زيارته إلى السعودية، وحث المعارضين السوريين على المساهمة في الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية.

المصدر: RT